Редкая комета видна с Земли впервые за 170 тыс. лет

В небе над Новой Зеландией видна редкая комета C/2025 R3 PanSTARRS, пишет The Guardian. Космический объект будет видно в течение двух недель в ночном небе над Новой Зеландией, Австралией, ЮАР и Тихим океаном. Она вращается вокруг Солнца с полным оборотом в 170 тыс. лет — именно с такой частотой ее можно увидеть с Земли.

Фото: Matt Balkham / Wellington Astronomical Society Комета C/2025 R3 PanSTARRS

C/2025 R3 PanSTARRS — гиперболическая долгопериодическая комета, замеченная астрономами с помощью телескопов Pan-STARRS в сентябре 2025 года. В апреле ее можно было увидеть в Северном полушарии.

Как рассказал The Guardian астроном Джош Аораки из обсерватории Te Whatu Stardome в австралийском Окленде, комета довольно яркая, но, чтобы увидеть ее с Земли, понадобится телескоп, бинокль или фотоаппарат. «Она не настолько яркая, чтобы увидеть ее невооруженным глазом, но ее довольно легко сфотографировать»,— отметил он.

Яна Рождественская