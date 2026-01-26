Светлый «образ»

Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) завершил прием заявок на второй грантовый конкурс 2026 года, победителей которого объявят 30 апреля. Воронежские некоммерческие организации (НКО) подали 116 проектов с общим бюджетом 226 млн руб. Как выяснил «Ъ-Черноземье», среди самых дорогих заявок есть связанные с популяризацией в регионе созданного в эпоху Алексея Гордеева института территориального общественного самоуправления (ТОС) и лично экс-губернатора. За более чем 10 млн руб. могут снять фильм, чтобы запечатлеть «основоположников ТОС» и записать эксклюзивное интервью с бывшим главой региона, а ныне вице-спикером Госдумы. В сентябре будет избираться ее новый созыв. Политолог отмечает, что одно упоминание господина Гордеева, особенно на фоне электорального цикла, может «усилить любую заявку на грант».

Уникальный опыт Воронежской области по самоорганизации муниципального управления предлагают продвигать за счет президентских грантов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно опубликованным заявкам, автономная некоммерческая организация (АНО) «Вектор роста» (гендиректор Илья Лобас одновременно является членом Общественной палаты Воронежской области, ОПВО) запросила у ПФКИ 9,8 млн руб. на проект «Корни самоуправления». Это самая дорогая заявка из региона: с учетом софинансирования от организаторов в 10,4 млн руб. бюджет может достигнуть более 20 млн руб. В обосновании указано, что «творческая концепция проекта основана на художественном осмыслении территориального общественного самоуправления как живой части культурного наследия Воронежской области и России».

Формировать у жителей региона целостное культурное представление о ТОС как о части исторической и духовной традиции планируется через кино, выставку, живопись и образовательные мероприятия.

«Художественная концепция опирается на принцип "живого времени": каждая форма искусства — докудрама, видеозарисовка, картина, выставочный стенд — становится окном в свою эпоху, создавая единую линию преемственности. "Место силы" проекта воплощается и буквально — в виде творческой лаборатории, где встречаются художники, историки, актеры, студенты и активисты ТОС»,— сказано в заявке.

В структуре ОПВО Илья Лобас имеет право совещательного голоса в комиссии по культуре и сохранению историко-культурного наследия. В состав комиссии также входит руководитель проектного офиса ПФКИ в Воронежской области Артем Кобляков.

Второй крупный грант с проектом на схожую тему хочет получить воронежское АНО «Образ будущего», деятельность которого в регионе традиционно связывают с господином Гордеевым. Организация планирует снять документальный фильм «Архитекторы будущего: 10 лет ТОС в Воронежской области» и просит на его создание 5,5 млн руб. При софинансировании в 4,8 млн руб. общие затраты составят порядка 10,4 млн руб.

Фильм, как сказано в заявке, направлен на укрепление гражданской идентичности через историю «малых дел». Для реализации проекта авторы намерены собрать и систематизировать архивные материалы о развитии ТОС в Воронежской области в 2015–2025 годах. В картину планируется включить свидетельства основоположников движения, а особняком стоят планы записать эксклюзивное интервью с самим Алексеем Гордеевым.

«Концепция основана на принципе "человеческого документа". Мы не просто сообщаем факты, а даем зрителю эмоционально прожить истории успеха через лица и голоса героев. Визуальный ряд — сравнение "было/стало", съемки реализованных проектов — служит не иллюстрацией, а доказательством эффективности гражданской активности, превращая абстрактные ценности в понятные и вдохновляющие образы»,— говорится в обосновании.

У «Вектора роста» уже есть опыт получения крупных грантов ПФКИ. В первом конкурсе 2025 года организация выиграла 6,9 млн руб. на школьный театральный проект «Творческая мастерская "Альтаир"». В спецконкурсе 2023 года АНО получила 6,3 млн руб. на передвижную выставку «Победа куется не только на фронте» и проведение патриотических мероприятий. В четвертом спецконкурсе 2022 года «Вектор роста» выиграл 11,9 млн руб. с проектом «Один народ — одна культура», направленным на интеграцию жителей ЛНР в общественную и культурную жизнь России и Воронежской области.

Кроме того, в 2023–2025 годах организация регулярно получала областные гранты для социально ориентированных НКО с проектами, связанными с ТОС. Совокупный объем поддержки по трем заявкам превысил 10,9 млн руб. На сайте ОПВО указано, что проект «Контент-центр "Медиатос"», автором и руководителем которого является господин Лобас, реализован при поддержке Фонда президентских грантов и «Образа будущего».

«Образ будущего» в последний раз получал грант ПФКИ в первом конкурсе 2024 года. Организация выиграла 2,3 млн руб. на проведение регионального состязания вокалистов «Моя душа — моя Россия» среди воспитанников детских школ.

Политолог Владимир Слатинов отметил, что появление заявок, связанных с ТОС, от активистов из Воронежской области закономерно. По его словам, успешность проектов в грантовых конкурсах определяется актуальностью и наличием «задела», то есть предварительно наработанной темы. В данном случае актуальность связана с реформой местного самоуправления, в рамках которой ТОС рассматривается как инструмент сохранения низового уровня самоорганизации. «Есть реформа, и опыт развития ТОС становится востребованным. У Воронежской области он особо обширен, его можно наглядно представить. Есть наработанные практики, которые можно качественно упаковать и подать, в том числе и на федеральном уровне»,— отметил эксперт.

Дополнительным фактором, усиливающим заявки, политолог назвал фигуру господина Гордеева. «Алексей Васильевич остается значимой федеральной фигурой для региона. Его опыт и возможное участие в проекте усиливают заявку. Противоречий в том, что ее подает "Образ будущего", я не вижу: организация располагает ресурсами, тема актуальна, а связь Гордеева с развитием ТОС очевидна»,— заключил господин Слатинов.

Всего во втором конкурсе-2026 воронежские активисты запросили у ПФКИ 226,5 млн руб. по 116 заявкам. Софинансировать их реализацию они планируют на 179,5 млн руб. Таким образом, общий бюджет проектов, просящих поддержки, достигает порядка 406 млн руб.

Представитель ПФКИ в Воронежской области Артем Кобляков сказал «Ъ-Черноземье», что прогнозировать поддержку проектов на данном этапе невозможно: «Все зависит от качества заявок и экспертной оценки. Уровень разный: часть заявителей консультировалась с нами, часть подавалась самостоятельно. В целом качество заявок растет, как и конкуренция». Господин Кобляков добавил, что активисты из Воронежа и других населенных пунктов региона, как и прежде, могут обратиться за консультацией при работе над заявкой в проектный офис ПФКИ в регионе.

Денис Данилов