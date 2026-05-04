Бывшего замглавы управления Россельхознадзора в СКФО осудили на 8 лет за взятку

Бывший замглавы управления Россельхознадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу признан виновным в получении взятки. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в 30 млн руб., заявили ТАСС в пресс-службе СКР.

В отношении чиновника было возбуждено дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Его имя не приводится. По версии суда, в октябре 2025 года мужчина узнал о выявленных нарушениях при использовании коммерческой организацией сельскохозяйственных земель. В адрес организации направили претензии о необходимости разработки проекта рекультивации земель и уплаты в бюджет Ставропольского края более 24,4 млн руб. за нанесенный вред. Чиновник потребовал от директора организации взятку в 3 млн руб. Взамен он обещал прекратить контрольно-надзорные мероприятия по досудебным претензиям и не предъявлять иск о возмещении ущерба. Директор коммерческой организации пожаловался в ФСБ.

Фигурант был задержан при получении взятки. Следователь наложил арест на имущество осужденного на сумму более 23,5 млн руб. Изъятые при задержании деньги были признаны вещественным доказательством преступления.