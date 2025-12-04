Замглавы управления Россельхознадзора по СКФО обвинили в получении взятки

Сотрудники СКР по Ставропольскому краю возбудили уголовное дело в отношении замглавы управления Россельхознадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО). Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, в октябре 2025 года, исполняя обязанности руководителя управления, обвиняемый узнал о нарушениях при использовании земель сельскохозяйственного назначения одной из коммерческих организаций. Фирме направили претензии с требованием разработать проект рекультивации земель и возместить бюджету Нефтекумского округа Ставропольского края ущерб на сумму более 24,4 млн руб.

Для незаконного обогащения чиновник предложил директору предприятия дать ему взятку в 3 млн руб. За эти деньги он пообещал прекратить контрольно-надзорные мероприятия и не предъявлять иск о возмещении ущерба. Глава компании обратился в УФСБ по Ставропольскому краю с заявлением о вымогательстве взятки. После этого сотрудники ФСБ организовали подставную сделку, во время которой чиновника задержали.

На имущество обвиняемого на сумму свыше 23,5 млн руб. наложен арест. Изъятые при задержании деньги признаны вещественным доказательством преступления.

Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК. По указанной статье чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.