Опубликована программа ПМЭФ-2026 с участием более 150 сессий

На официальном сайте Петербургского международного экономического форума опубликована расширенная деловая программа мероприятия, которое пройдет с 3 по 6 июня 2026 года. Форум объединит более 150 сессий, сгруппированных по пяти тематическим направлениям — от макроэкономики до технологий будущего. Центральной темой станет формирование новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

Деловая программа структурирована по пяти направлениям

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Деловая программа структурирована по пяти направлениям. Направление «Мировая экономика: между конфронтацией и сотрудничеством» затронет трансформацию глобальных рынков, архитектуру будущей финансовой системы и новые форматы международного партнерства.

Направление «Среда для жизни: новые технологии — новое качество» посвящено устойчивому развитию территорий и экономике наследия. Повестка «Технологии, определяющие будущее» объединит темы искусственного интеллекта, роботизации, цифрового суверенитета и трансформации взаимодействия человека, государства и бизнеса. Подробная программа доступна на официальном сайте форума.

Кирилл Конторщиков