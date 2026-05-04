Зарубежные СМИ: Что известно об операции США в Ормузском проливе?

Соединенные Штаты начинают операцию по выводу судов из Ормузского пролива. Проект под названием «Свобода» должен обеспечить проход нефтяных танкеров через Персидский залив, заявил Дональд Трамп. По его словам, мера коснется всех стран, которые не имеют отношения к ближневосточному конфликту, и чьи суда застряли в акватории. Накануне Корпус стражей Исламской революции Ирана приказал торговым судам отойти на юг Ормузского пролива и покинуть северное побережье Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщило Британское управление морских торговых операций. Проход танкеров через акваторию все еще остается рискованным, пишут зарубежные СМИ. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / Reuters Фото: Stringer / Reuters

Что из себя будет представлять новая миссия Пентагона, Axios рассказали американские чиновники. По их словам, военные будут находиться «в непосредственной близости» от танкеров на случай, если их атакует иранская армия. Кроме этого, флот США будет передавать судам информацию о самых удобных морских путях в проливе. Особенно тех, которые Иран еще не успел заминировать.

При этом источники The Wall Street Journal уверяют, что войска не будут сопровождать суда, а только помогать им ориентироваться в местных водах. По словам чиновников, иранские военные установили в проливе новые мины. Сама операция не приведет к прямым боевым действиям, полагают собеседники газеты. Однако перемирие между США, Израилем и Ираном из-за этого по прежнему будет оставаться хрупким и неконтролируемым.

https://www.wsj.com/world/middle-east/trump-says-u-s-will-guide-stranded-ships-through-strait-of-hormuz-09e0d7cf?mod=hp_lead_pos1

Руководители судоходных компаний скептично отнеслись к операции «Свобода», об этом они заявили телеканалу CNN. Чтобы освободить пролив, нужны усилия обеих сторон, говорит представитель одного из перевозчиков. Поэтому он сомневается, что кампания Пентагона увенчается успехом. «Объявления — это одно, а безопасное движение по предсказуемому маршруту — совсем другое», заключают собеседники CNN.

Associated Press отмечает, что риски для нефтяных танкеров в акватории все еще сохраняются, поскольку Тегеран продолжает контролировать их проход в Персидском заливе. 3 мая судно недалеко от Ормуза атаковали «неизвестными снарядами» впервые за последние две недели, напоминает агентство со ссылкой на британское Управление по морским торговым операциям. Позднее аналитики сообщили об атаке на второй танкер у берегов Объединенных Арабских Эмиратов. Иранские войска через местные СМИ заявили, что не причастны к атакам.