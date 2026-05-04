«Только один ребенок остался в живых»

Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело после обнаружения тел пяти человек, включая четверых детей, при тушении пожара в частном доме в селе Ленское Туринского района. Трагедия произошла утром 4 мая, возгорание и тела обнаружили после того, как 35-летняя женщина не пришла на работу в школу, на уроки не пришли и ее дети. В семье есть еще одна дочь, она в момент ЧП находилась на лечении в больнице. Отец семейства, по данным полиции, недавно погиб в автокатастрофе.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и ст. 293 УК РФ (халатность) по факту гибели пяти человек при пожаре в частном доме в свердловском селе Ленское. Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, утром 4 мая спасатели обнаружили тела пяти человек без признаков жизни, из них четверо несовершеннолетних (35-летней женщины и четверых ее детей – двух мальчиков и двух девочек в возрасте 16, 11, 9 и 8 лет).

Начальник пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых сообщил, что в семье воспитывалось пятеро детей, из которых выжила только 14-летняя девочка, находящаяся в больнице в Екатеринбурге. Отец четверых детей недавно погиб в автокатастрофе.

Известно, что соседи и сотрудники школы обнаружили возгорание после того, как дети и их мать не пришли в школу и не ответили на звонки. 35-летняя женщина работала техническим специалистом в местной школе. От учебного заведения направили человека, чтобы он проверил дом, – он почувствовал запах дыма, но открытого огня в момент обнаружения не было.

«По одной из отрабатываемых сыщиками версий ЧП могло произойти из-за курения на диване, все погибшие надышались едким дымом»,— прокомментировал Валерий Горелых.

В пресс-службе свердловской прокуратуры сообщили, что предварительно семья состояла на внутришкольном учете.

По предварительной информации регионального МЧС, жилье не было оснащено пожарным извещателем, который бы предупредил о задымлении и позволил избежать трагедии. Возгорание ликвидировали на площади 7 кв. м.

«Выясняются точный очаг и причина возгорания, устанавливается причина смерти умерших. В ходе следствия выясняются в том числе причины и условия, которые способствовали произошедшей трагедии. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления СК России»,— прокомментировал Александр Шульга.

Мария Игнатова