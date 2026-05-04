Биткойн превысил $80 тыс. впервые с 31 января

Стоимость биткойна во время торгов поднималась до $80,5 тыс., свидетельствуют данные биржи Binance на 12:25 мск. Криптовалюта превысила отметку в $80 тыс. впервые с 31 января. По состоянию на 11:40 биткойн замедлил рост и торгуется на уровне $79,7 тыс.

В конце апреля цена биткойна прибавила 2,5%, приблизившись к $79,5 тыс. Восстановлению спроса на криптовалюту способствовали затухание ближневосточного конфликта и адаптация рынка к его последствиям, считают эксперты. Они допускают, что рынок начнет ориентироваться на курс в $85 тыс.

