Прибытие полусотни лидеров Европы и премьер-министра Канады в Ереван вызвало живейший интерес мировых медиа. Большинство наблюдателей видят в двух саммитах — ЕПС и ЕС—Армения — очередной раунд соперничества ЕС, России и США на Кавказе. Кто-то рассказывает о желании Армении активнее сближаться с Европой. Кто-то уже сам факт саммитов считает символической победой Европы. В самой же Армении говорят о неискренности Старого Света, который вспоминает о стране только тогда, когда это выгодно.

France24 (Париж, Франция) Лидеры европейских стран и Канады ведут переговоры в Ереване в тени Трампа Президент США Дональд Трамп будет занимать очень большое место на встрече Европейского политического сообщества (ЕПС). Она проходит в Ереване, на перекрестке между Россией и Ближним Востоком. Сейчас эти точки — главные вопросы повестки дня… Саммит, «в двух словах, станет возможностью подчеркнуть, что безопасность Европы — это всесторонний вызов», сказал один высокопоставленный чиновник ЕС... «ЕПС изначально воспринималось как клуб против Путина»,— сказал Себастьян Майяр, советник аналитического Института Жака Делора. «Благодаря тому, что была приглашена Канада, эта инициатива, изначально создававшаяся по географическому принципу, теперь приобретает антитрамповский оттенок»... Встреча в Ереване — первая в своем роде на Кавказе, и она проходит в то время, когда Армения укрепляет связи с Европой, стремясь при этом осторожно высвободиться из хватки России.

BBC (Лондон, Великобритания) Европейские лидеры слетаются в Армению, Россия наблюдает за происходящим Европейские лидеры собираются на два беспрецедентных саммита в Армении, в стране, которая долгое время считалась самым близким союзником России на Южном Кавказе. Символизм происходящего для этой страны с населением менее 3 млн человек трудно переоценить; Армения — член Евразийского экономического союза президента России Владимира Путина, и у Москвы есть военная база на территории Армении.

Bloomberg (Нью-Йорк, США) Саммиты в Армении демонстрируют кавказское соперничество Европы с Трампом и Путиным Завершение многолетнего конфликта между Арменией и Азербайджаном способствует обострению соперничества за доминирование в энергетической сфере и на торговых путях через узкую полосу земли, соединяющую Европу и Азию. Войны на Ближнем Востоке и на Украине усиливают значение Кавказа, ведь пути на север и юг ограничены из-за конфликтов, санкций и геополитических трений. Россия, которая долгое время была доминирующей силой в регионе, сталкивается с растущей конкуренцией со стороны США, поскольку президент Дональд Трамп продвигает новые транспортный и энергетический коридоры в Армении, а также с конкуренцией со стороны Турции, ЕС и Китая.

Azg (Ереван, Армения) В Армению прибыли страны Европейского сообщества. Все они молчали во время геноцида армян Все эти страны молчали во время геноцида армян. Некоторые, как Франция, помогали геноциду в Киликии и исходу оттуда армян, передавая оружие туркам. Потом они с каменным молчанием следили за войной в Арцахе в 2020 году, а после стали крестными отцами исхода армян из Арцаха. То же самое с Англией. Они делали все возможное, чтобы Армения враждовала со своими союзниками и дружила со своим палачом. То же самое с Украиной, Италией, НАТО и другими. Одни больше, другие меньше… Это всего лишь перечисление фактов. Все остальное — куча ерунды, которая будет твориться в Армении, а армяне будут либо играть роль наблюдателей, либо попытаются взять свою судьбу в свои руки.

Merkur (Мюнхен, Германия) Саммит ЕС с экс-партнером Путина: Россия «использует все средства» — насколько далеко может зайти контратака? Там, где когда-то был Советский Союз, сейчас проходит линия разлома — между «сферами влияния» России и либеральной Европы. Во всяком случае, так считает империалист Владимир Путин. В июне состоятся очередные решающие выборы в сфере влияния России, в Армении. [Как говорят эксперты], в стране растет интерес к «сближению с Европейским союзом в той или иной форме». Влияние России на соседей ослабевает во время войны на Украине… 4 мая начнется саммит ЕС—Армения, это первая такая встреча в подобной форме. Из Брюсселя уже некоторое время слышно: ЕС очень серьезно относится к выборам в Армении.

Подготовили Алена Миклашевская, Яна Рождественская