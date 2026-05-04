CNN узнал о еще трех зараженных хантавирусом на круизном лайнере в Атлантическом океане

Как минимум еще у трех пассажиров круизного лайнера MV Hondius в Атлантическом океане выявлены симптомы хантавируса, сообщает CNN. От вируса на лайнере уже умерли три пассажира.

Фото: Handout / Reuters MV Hondius

Круиз запланирован из Аргентины на Кабо-Верде. Всего на борту судна находятся 170 пассажиров и 71 член команды. Сейчас судно стоит на якоре в Прайе, столице Кабо-Верде, уточнили в компании Oceanwide Expeditions, эксплуатирующей лайнер. Местные власти пока не разрешили пассажирам сойти на берег для получения медпомощи.

В числе погибших — пожилая семейная пара из Нидерландов. Ситуацию взяла на контроль Всемирная организация здравоохранения.

Хантавирус известен также как «мышиная лихорадка». Он передается человеку от грызунов — при непосредственном контакте или через продукты их жизнедеятельности. В большинстве случаев хантавирусы попадают в организм при вдыхании пыли с микрочастичками помета. Вирус может привести к почечной или сердечной недостаточности, отеку легких.