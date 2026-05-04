Культповестка

ВЫСТАВКИ

«Эрик Булатов. Избранные страницы»

Дата: до 14 июня Место: РОСИЗО

В РОСИЗО открылась выставка «Эрик Булатов. Избранные страницы» — память о художнике, чьи работы давно стали частью истории современного искусства. Экспозиция построена не хронологически, а вокруг авторских «ключей» к пониманию живописи: света, пространства, цвета и роли зрителя, причем каждый раздел сопровождается цитатой мастера. На двух этажах покажут живопись и графику из Третьяковки, Пушкинского музея, фонда «Екатерина» и частных собраний: Семенихиных, Бреуса, Манашеровых и других. Важным разделом стала детская книжная иллюстрация, которую художник делал вместе с другом Олегом Васильевым: на выставке специально организован опыт индивидуального листания.

«Ларионов / Гончарова. Начало»

Дата: до 28 июня Место: ГМИИ имени А. С. Пушкина

В Пушкинском музее открылась выставка «Ларионов / Гончарова. Начало», посвященная самому раннему, доавангардному периоду творчества обоих художников — первой половине и середине 1900-х годов. Большинство рисунков и пастелей ранее не покидали запасники и показываются впервые. В это время Ларионов и Гончарова — еще студенты Московского училища живописи, ваяния и зодчества — осваивали импрессионизм и постимпрессионизм через коллекцию Щукина, европейские журналы и пленэр: Ларионов писал южную природу Тирасполя, Гончарова — московские мотивы и усадьбы. Несмотря на разницу темпераментов (сосредоточенная, работающая с фактурой и построением пространства Гончарова и экспрессивный, стремящийся к сиюминутному настроению Ларионов), они часто работали бок о бок. В дополнение к работам самих героев на выставке покажут произведения французских мастеров (Моне, Синьяка, Вюйара) и их учителей по МУЖВЗ — Пастернака, Коровина и Серова.

«Фрида Кало. Несломленная»

Место: «Люмьер-Холл»

В «Люмьер-Холле» открывается проект «Фрида Кало. Несломленная» — фотовыставка и иммерсивное шоу, построенное вокруг ключевых автопортретов мексиканской художницы. В основе лежат не только картины, но и дневниковые записи, архивные фото и справочные материалы, которые помогают понять ее художественный язык. Технология крупноформатной проекции с музыкальным сопровождением позволяет более внимательно рассмотреть работы, буквально в них погрузившись. За свою короткую жизнь Кало написала чуть больше 100 полотен, почти все они — о боли, телесности, любви и свободе, причем личная биография здесь неотделима от культурных и философских вопросов своего времени. В рамках выставки также запланированы лекции и мастер-класс, посвященные творчеству художницы.

ТЕАТР

«Война и мир»

Дата: 9, 10 и 11 мая Место: Большой театр

В Большом театре пройдет показ оперы «Война и мир» Прокофьева — это уже третья постановка в истории труппы. Первая появилась в 1977 году и стала одной из ранних работ Юрия Темирканова в должности главного дирижера, режиссуру тогда делал Борис Покровский, а за дирижерским пультом ассистировал 24-летний Валерий Гергиев. Вторую версию приурочили к столетию композитора: в 1991-м Гергиев и англичанин Грэм Вик решились сыграть всю партитуру без купюр за один вечер. Нынешний спектакль ставят Андрей Кончаловский и художник Георгий Цыпин, причем именно эта редакция (мир до антракта, война после) уже зарекомендовала себя как выездная — раньше она шла в «Метрополитен Опере» и считалась одной из самых гастрольных мариинских постановок.

«Предложение»

Дата: 16 и 17 мая Театр Российской армии

В Театре Российской армии идет «Предложение» — спектакль Александра Лазарева по мотивам пьесы Дюрренматта «Визит старой дамы», но с открытым финалом и дополнительной ремаркой, придуманной самим режиссером. Лазарев называет спектакль притчей и продолжением темы выбора, раскаяния и прощения, которую он уже начал в предыдущей работе — «Романе». В главных ролях — Ольга Богданова, Александр Домогаров, Максим Аверин и другие. Также в постановке задействованы воспитанники театральной студии при Театре Российской армии.

«Друг мой»

Дата: 20 мая Место: МХТ имени А. П. Чехова

Две пьесы современного белорусского драматурга Константина Стешика — «Друг мой» и «Мороз» – объединили в дилогию, посвященную друзьям. Первая часть поставлена Петром Шерешевским, в основе сюжета — ночное путешествие двух друзей по городу, где за бытовыми встречами с разными людьми и мистическими событиями раскрывается разговор о молодости, зрелости и недостижимости счастья. Режиссер называет пьесу историей об обаянии инфантилизма, при этом на сцене прямо во время действия работают художники, создавая визуальный облик спектакля. Вторая часть — «Мороз» в постановке Виктора Рыжакова (2024 год) — с теми же актерами и теми же героями, которые на этот раз оказываются заложниками лютого холода в заглохшей машине посреди темного леса по пути на деревенский погост, куда они провожают третьего товарища. В ролях — Павел Ворожцов, Виктор Хориняк и другие.