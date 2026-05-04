Биография арестованного гендиректора «Красмаша» Александра Гаврилова
«РИА Новости» 4 мая сообщило, что гендиректор оборонного завода «Красмаш» Александр Гаврилов арестован по подозрению в растрате. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.
Гаврилов Александр Федорович родился 13 августа 1970 года в городе Красноярск-26 (ныне — Железногорск Красноярского края). Его отец Федор Гаврилов был директором опытно-конструкторского завода.
В 1993 году окончил Сибирскую аэрокосмическую академию (ныне Сибирский университет науки и технологий им. М. Ф. Решетнева) по специальности «технология машиностроения». Во время учебы подрабатывал токарем-револьверщиком, прошел путь от помощника мастера до мастера.
С 1993 по 2005 год возглавлял различные коммерческие структуры. С 2005 года работал на «Красмаше»: занимал должности начальника бюро внутреннего аудита, начальника управления МТС и транспорта, заместителя гендиректора—коммерческого директора; первого заместителя гендиректора. С августа 2018 года — генеральный директор предприятия.
Председатель Красноярского регионального отделения Союза машиностроителей России.
Женат, трое детей.