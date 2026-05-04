Петербургская биржа приостановила торги в товарных секциях, в том числе главной — нефтепродуктами. Причины приостановки торгов неизвестны.

«Торги в товарных секциях АО "Петербургская биржа" приостановлены. Причины уточняются. О времени возобновления торгов в секциях будет сообщено дополнительно», — сообщила пресс-служба площадки.

На Петербургской бирже организованы торги рынках нефтепродуктов, нефти, нефтехимии, газа, металлов, леса и стройматериалов, минеральных удобрений.