Один из ключевых центров отдыха и здоровья Магнитогорского металлургического комбината — дом отдыха «Абзаково» — перешел на летний режим работы. Несмотря на статус одного из лучших горнолыжных центров страны, курорт является всесезонным и даже после закрытия трасс готов предложить гостям массу сценариев для активного и семейного досуга.

Уникальное сочетание хвойного леса и горного воздуха создает идеальные условия для отдыха и восстановления здоровья работников ММК и гостей Южного Урала. В рамках подготовки к летнему сезону особое внимание уделили безопасности и комфорту внешней среды. Территория комплекса обработана от клещей, проверена готовность открытых спортивных зон и детских площадок. Обустроены клумбы с однолетними и многолетними растениями, благоустроены пешеходные зоны.

Комфорт и эстетика ждет отдыхающих и в самих корпусах. Жилой фонд «Абзаково» постоянно обновляется. Полностью отремонтированы все номера в четвертом корпусе: установлены двери с повышенной шумоизоляцией, обновлена отделка стен и потолков, произведена замена напольного покрытия, проводки и светильников. Интерьеры укомплектовали новой мебелью, техникой и текстилем, для удобства проживающих предусмотрены фены и чайники, а в ванных комнатах подготовлены индивидуальные косметические наборы.

Развитая лечебная база курорта позволяет дополнить отдых качественным оздоровлением. Медицинская инфраструктура «Абзаково» располагает всем необходимым для эффективной профилактики и лечения заболеваний опорно-двигательной системы, органов дыхания и нервной системы.

Курорт предлагает гостям богатый выбор активностей: от водных развлечений в аквапарке «Аквариум», работающем в любую погоду, до прогулок по лесному зоопарку. Особое место в программе отдыха занимают экскурсионные подъемы на канатной дороге. Это лучший способ оценить природное величие Южного Урала и насладиться захватывающими видами на бескрайние горные хребты и заповедные леса.

