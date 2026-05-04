Несколько станций метро в центре Москвы 9 мая закроют на выход

Семь станций Арбатско-Покровской линии метро в центре Москвы 9 мая будут работать на вход и пересадку пассажиров. Ограничения затронут станции «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Библиотека им. Ленина», «Боровицкая» и «Арбатская», сообщил столичный департамент транспорта.

Станции будут закрыты на выход с 5:30 9 мая и до окончания перекрытий. Также на это время возможны «ситуативные ограничения» на вход и выход на других станциях московского метро по требованию полиции, уточнили в департаменте. «В период праздников будет усилена безопасность на транспорте, пожалуйста, отнеситесь к этому с пониманием. Будьте внимательны, соблюдайте правила пользования метрополитеном и требования сотрудников»,— предупредило ведомство.

В столице 5, 7 и 9 мая планируются отключения мобильного интернета в «целях безопасности», выяснил «Ъ». В прошлом году перед 9 мая в Москве также наблюдались отключения мобильного интернета.