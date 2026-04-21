Суд по делу о госзаказе Тамбовского порохового завода пройдет в закрытом режиме

Арбитражный суд Тамбовской области назначил судебное разбирательство по иску столичного ООО «Феникс» Грачьи Акопяна и Олега Громакова к подконтрольному «Ростеху» федеральному казенному предприятию (ФКП) «Тамбовский пороховой завод». Оно пройдет 25 мая в закрытом режиме. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Цех по производству кукол-неваляшек на Тамбовском пороховом заводе

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ. Цех по производству кукол-неваляшек на Тамбовском пороховом заводе

Сумма требований компании составляет 36,1 млн руб. Согласно судебным документам, долг возник по договору, заключенному в декабре 2022 года. Суть спора содержит сведения, составляющие «служебную тайну в области обороны», и подробно не раскрывается. В качестве третьего лица в деле фигурирует госкорпорация «Ростех».

Всего с начала года «Феникс» предъявил «Тамбовскому пороховому заводу» 13 исков на общую сумму не менее 165 млн руб. Все заявления приняты к производству. Решений по ним пока не принималось. Заседания по шести искам назначены на 29 апреля, по трем — на 12 мая. Оставшиеся заявления рассмотрят 25 и 27 апреля, а также 6 и 13 мая соответственно.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Феникс» зарегистрировано в 2015 году в Москве для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральный директор — Наталия Зеленая. Компания в равных долях принадлежит Грачье Акопяну и Олегу Громакову. Выручка за 2025 год составила 260 млн руб., убыток — 120 млн руб. ФКП «Тамбовский пороховой завод» зарегистрировано в 2000 году в городе Котовск Тамбовской области для производства взрывчатых веществ. Директор — Алексей Дубоносов. Учредители — правительство России и госкорпорация «Ростех».

В июле прошлого года «Ъ-Черноземье» сообщал, что из-за пожара в цеху Тамбовского порохового завода погибли трое рабочих, еще трое получили ранения.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов