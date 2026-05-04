Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Умер председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев

Председатель Госсобрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев умер после продолжительной тяжелой болезни. Ему было 73 года. Пост главы башкирского парламента он занимал 27 лет.

Константин Толкачев

Константин Толкачев

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Константин Толкачев

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

«Константин Борисович Толкачев ушел из жизни, это произошло ночью. Константин Борисович тяжело болел, он последние годы боролся с тяжелым заболеванием»,— сказал глава Башкирии Радий Хабиров на еженедельном совещании (цитата по ТАСС).

Константин Толкачев родился в Сталинске (Новокузнецк) 1 марта 1953 года. Доктор юридических наук. Генерал-майор внутренней службы в отставке. Пост председателя Госсобрания — Курултая Башкирии занимал с 12 апреля 1999 года.

Новости компаний Все