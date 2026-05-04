Умер председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев
Председатель Госсобрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев умер после продолжительной тяжелой болезни. Ему было 73 года. Пост главы башкирского парламента он занимал 27 лет.
«Константин Борисович Толкачев ушел из жизни, это произошло ночью. Константин Борисович тяжело болел, он последние годы боролся с тяжелым заболеванием»,— сказал глава Башкирии Радий Хабиров на еженедельном совещании (цитата по ТАСС).
Константин Толкачев родился в Сталинске (Новокузнецк) 1 марта 1953 года. Доктор юридических наук. Генерал-майор внутренней службы в отставке. Пост председателя Госсобрания — Курултая Башкирии занимал с 12 апреля 1999 года.