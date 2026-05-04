Амстердам запретил рекламу мяса и ископаемых видов топлива

Амстердам стал первой столицей в мире, где запрещена реклама мяса и продукции, в составе которой есть ископаемые виды топлива, сообщает BBC . Это одна из мер, которая должна способствовать снижению до минимума выбросов парниковых газов и сокращению потребления мяса жителями к 2050 году вдвое.

Теперь вместо изображений фастфуда, бензиновых автомобилей, самолетов и авиаперелетов на остановках общественного транспорта, в метро на вокзалах рекламируются музеи, концерты и выставки и т.п. Сейчас доля рекламы продукции и услуг, связанных с углеводородным сырьем, составляет 4% от всей рекламы в городе, мяса и продуктов из него – 0,1%.

Проведенное несколько лет назад в Лондоне исследование показало, что запрет в 2019 году рекламы джанк-фуда в общественном транспорте привел к снижению потребления подобной продукции в городе на 10%-20% в неделю.

Первым в мире городом, запретившим рекламу мяса в общественных местах, стал нидерландский Харлем в 2022 году. За ним последовали Утрехт и Неймеген также в Нидерландах. Запрет на рекламу ископаемых видов топлива, бензиновых автомобилей и авиаперелетов действует в этих нидерландских городах, а также в Эдинбурге, Шеффилде, Стокгольме и Флоренции. В национальных масштабах такой запрет есть во Франции.

Алена Миклашевская