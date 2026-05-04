Дмитрий Игдисамов назначен и. о. главного тренера московского ЦСКА

Дмитрий Игдисамов стал исполнять обязанности главного тренера московского ЦСКА после расторжения контракта с Фабио Челестини. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Игдисамов работает в ЦСКА с 2019 года. Под его руководством молодежная команда стала чемпионом Молодежной футбольной лиги в 2024 году, в 2025 году команда выиграла серебряные медали турнира.

Сегодня ЦСКА объявил об отставке Фабио Челестини. За последние 13 матчей клуб одержал четыре победы и вылетел из Кубка России. Сейчас команда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 45 очками.