В Ростове-на-Дону летом откроют четыре официальных пляжа

Летом 2026 года в Ростове-на-Дону будут работать четыре официальных пляжа. Такая информация ранее прозвучала на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Согласно данным властей, предполагается открытие двух муниципальных зон отдыха — городского пляжа на территории парка «Левобережный» и пляжа на острове Зеленый. Кроме того, в перечень включены два частных пляжа — «Каррера» и «Абрикос».

Указанные места уже прошли проверку, для них утверждены санитарно-эпидемиологические заключения. Также были заключены контракты с подрядными организациями на обслуживание пляжей в течение купального сезона.

