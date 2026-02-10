Нижегородские власти планируют ужесточить условия льготной аренды земли

Минимущества Нижегородской области опубликовало проект поправок к областному закону о регулировании земельных отношений, которые вводят критерии для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения и требования для юрлиц, претендующих на аренду земельных участков без торгов. Министерство предложило расширить условия, которым должны соответствовать масштабные инвестиционные проекты, следует из пояснительной записки к проекту закона.

В условиях дефицита ликвидных земельных участков арендаторы должны будут вести деятельность не менее трех лет до подачи заявки на льготу, а также иметь лицензию в своей отрасли. Это позволит исключить получение участков без торгов фирмами-однодневками, которые спекулируют на земельных ресурсах, отмечается в документе.

Также предлагаемые поправки помогут предотвратить вывод земли из оборота компаниями, которые не в силах реализовать инвестпроекты или фактически не ведут никакой деятельности, добавили в министерстве.

Изменения не затронут компании с госучастием.

Владимир Зубарев