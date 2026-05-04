Семья владельцев Samsung заплатила рекордный налог на наследство в размере $8 млрд

Семья Ли, контролирующая южнокорейскую технологическую корпорацию Samsung, завершила уплату налога на наследство. Сумма стала рекордной в истории страны и составила 12 трлн вон ($8 млрд), сообщают The Korea Herald и BBC.

Члены профсоюза Samsung Electronics идут по транспаранту с фотографией председателя совета директоров компании Ли Чжэ Ёна

Фото: Ahn Young-joon / AP Члены профсоюза Samsung Electronics идут по транспаранту с фотографией председателя совета директоров компании Ли Чжэ Ёна

Семья Ли, в том числе нынешний глава компании Ли Чжэ Ён и его мать Хон Ра Хи, оплачивала налог в течение пяти лет шестью траншами. Для уплаты Хон Ра Хи пришлось продать часть своей доли в Samsung. Семья Ли также сделала пожертвования на сотни миллионов долларов в медицинские учреждения страны и передала в музей более 23 тыс. предметов искусства из семейной коллекции, чтобы снизить налоговую нагрузку.

Уплата налога связана со смертью в 2020 году главы Samsung Ли Гон Хи. Он управлял компанией с 1980-х. На момент смерти господин Ли был богатейшим человеком Южной Кореи с состоянием, которое Forbes оценивал в 26 трлн вон (на тот момент $21 млрд, сейчас менее $18 млрд). По южнокорейским законам налоги на столь значительное наследство составляют около 60%.

Яна Рождественская