Ямалец приговорен к пожизненному заключению за изнасилование и двойное убийство

Житель Шурышкарского района приговорен к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима за изнасилование и убийство двух женщин, сообщили в управлении СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу Фото: СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу

Суд установил, что 13 декабря 2025 года в селе Азовы ранее судимый ямалец пил спиртное в компании двух жительниц. К одной из них он применил насилие, затащил в комнату и совершил с ней насильственный половой акт. Попытка второй жительницы помешать этому привела к тому, что он нанес обеим потерпевшим множественные удары топором по головам и телам. После этого задушил одну из них. Обе женщины скончались на месте.

Обвиняемый признан виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и п.п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием).

Ирина Пичурина