Самолет премьер-министра Испании Санчеса экстренно сел в Анкаре по пути в Ереван

Самолет Airbus A310, на котором премьер-министр Испании Педро Санчес вылетел из Мадрида в Ереван, совершил экстренную посадку в Турции. Об этом сообщает издание El National.

Фото: ANDRES MARTINEZ CASARES / Pool / Reuters

По данным источников агентства EFE, самолету пришлось экстренно сесть по технической причине. Сбой, как пишет агентство, не был серьезным, однако пилоты по протоколу посадили воздушное судно в Анкаре, где господин Санчес и его делегация провели ночь. Вылет премьер-министра в Ереван запланирован на утро 4 мая.

Во время визита в Армению Педро Санчес поучаствует во встрече Европейского политического сообщества, запланированной на 4-5 мая. Форум был создан в 2022 году по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона. Также в Ереване состоится саммит ЕС — Армения, которую будет представлять премьер-министр страны Никол Пашинян. На саммите для обсуждения стратегий завершения конфликтов на Украине и в Иране соберутся представители более 40 стран.

