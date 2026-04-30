ФК «Ижевск» проиграл в двух последних матчах

Футбольный клуб (ФК) «Ижевск» уступил в двух последних матчах — в домашней игре с командой «Урал-2» из Екатеринбурга и в выездной с ФК «Победа» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ижевской команды.

Матч с командой из Екатеринбурга «Урал-2» прошел 26 апреля и завершился со счетом 0:2 в пользу оппонента ижевского коллектива.

Через два дня, 29 апреля, ФК «Ижевск» отправился в Нижний Новгород, где проиграл в матче с «Победой» со счетом 3:2. Оба мяча в ворота «Победы» забил нападающий Егор Тоцкий.

В турнирной таблице 4-й группы дивизиона «Б» ижевская команда занимает девятое место.

«”Как вы яхту назовете…” Сегодня “Победа” оправдала свое название», — прокомментировала последнюю игру во «ВКонтакте» пресс-служба ижевского футбольного клуба. Следующий матч «Ижевска» пройдет 5 мая с командой «Акрон-2» из Тольятти.

Напомним, «Ижевск» допустили в Дивизион «Б» Второй лиги России по футболу в феврале.