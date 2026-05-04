Управляющая компания ЮГК подала иск к бывшему президенту организации

ООО «Управляющая компания ЮГК» подала иск к экс-президенту ПАО «Южуралзолото группа компаний» Константину Струкову. Информация отображена в картотеке арбитражных дел.

Заявление направлено в Арбитражный суд Челябинской области. Вместе с ним ООО «УК ЮГК» просит принять обеспечительные меры на время рассмотрения иска. На данный момент заявление не принято к производству, суть и подробности дела неизвестны.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, с июля прошлого года ЮГК находится под управлением государства. Тогда Советский районный суд Челябинска удовлетворил требования Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства акций и долей в уставном капитале ПАО, принадлежащих Константину Струкову и его окружению. Росимущество стало владельцем управляющей компании «Южуралзолото группа компаний», ООО «Бизнес-актив», «Хоум» и «Уралтранскомплект», а также получило доли в других организациях.

ОБНОВЛЕНО В 11:07. Арбитражный суд региона принял иск к производству. ООО «УК ЮГК» просит признать договор займа притворной сделкой. Предварительное судебное заседание назначено на 14 мая. Дело рассматривается в закрытом режиме.

Виталина Ярховска