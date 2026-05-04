В Колумбии на шоу монстр-траков погибли три человека и пострадали около 40

В колумбийском городе Попаян во время показательных выступлений монстр-траков водитель одного из них не справилась с управлением и въехала в толпу зрителей. Погибли три человека, в том числе один несовершеннолетний, пострадали около 40, сообщает Noticias Caracol.

По данным телеканала, водитель потеряла управление во время выполнения трюкового прыжка, после чего ее автомобиль пробил заграждение и врезался в фонарный столб. Местные власти выразили соболезнования семьям погибших и заверили, что делают все возможное для оказания помощи пострадавшим, часть которых находится в тяжелом состоянии.

По факту происшествия правоохранительные органы ведут расследование. Следователи намерены изучить техническое состояние автомобиля, а также дать оценку соблюдению требований безопасности на площадке для проведения показательных выступлений.

Влад Никифоров