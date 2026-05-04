На территории Челябинской области введен режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности введен на территории Челябинской области 4 мая. Об этом правительство региона сообщило в 8:16. Возможны перебои в работе интернета.

В настоящий момент Росавиация пока не сообщает о закрытии челябинского аэропорта из-за угрозы безопасности.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», за последние сутки режим «Беспилотная опасность» также вводился 2 мая. По данным рассылки МЧС, он действовал с 15:42. Правительство сообщило о снятии режима в 18:50. Челябинский аэропорт имени Курчатова временно не принимал и не отправлял самолеты. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер тогда прокомментировал, что на территории региона была предотвращена попытка пролета БПЛА.

ОБНОВЛЕНО В 10:30. В челябинском аэропорту ввели ограничения на выпуск и прием самолетов.

Ольга Воробьева