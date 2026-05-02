Режим беспилотной опасности снят в Челябинской области

В Челябинской области отменен режим «Беспилотная опасность». Об этом правительство региона сообщило в 18:50. По данным рассылки МЧС, режим действовал с 15:42.

Из-за введенного режима был временно закрыт челябинский аэропорт имени Курчатова. Согласно онлайн-табло, 2 мая отменен рейс в Москву на 22:00, а также задержится вылет самолета в Сочи — отправление перенесли с 19:35 на 00:40. В настоящий момент аэропорт открыт, сообщает пресс-служба Росавиации.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в Челябинской области режим беспилотной опасности также вводили 25 апреля и еще дважды 30 апреля.

ОБНОВЛЕНО в 18:22 : губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокомментировал, что на территории предотвращена попытка пролета БПЛА.

Ольга Воробьева