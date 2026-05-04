В США запустят мобильную сеть для христиан

С 5 мая в США начнет работу общенациональная сеть сотовой связи, ориентированная на христиан. Ключевое отличие новой сети заключается в полной блокировке доступа к порнографии, которую нельзя отключить, сообщает Technology Review. Также вводится фильтр контента, нацеленный на блокировку материалов, связанных с гендерными вопросами — этот фильтр будет опциональным, но включенным по умолчанию во всех тарифных планах.

Сеть будет управляться виртуальным оператором мобильной связи Radiant Mobile на основе инфраструктуры T-Mobile. Radiant сотрудничает с израильской компанией по кибербезопасности Allot для блокировки различных категорий контента. Компания группирует домены веб-сайтов в более чем сто категорий, включая порнографию, насилие, вредоносное ПО, игры и сайты о сатанизме («Международное движение сатанизма» признано экстремистским и запрещено в РФ).

Оператор также намерен предоставить своим абонентам доступ к библиотеке религиозного контента, включая видеоролики на библейские темы, созданные с помощью ИИ. В случае успеха в США, проект мобильной сети для христиан может быть развернут в других странах со значительным христианским населением, таких как Южная Корея и Мексика.

Влад Никифоров