Премьер Чехии рассказал о просьбе МИД надавить на Казахстан из-за РФ и Китая

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш рассказал, как однажды министерство иностранных дел попросило его надавить на Казахстан. Он должен был призвать Алма-Ату ограничить свои отношения с Россией и Китаем.

«Я был просто поражен... Потрясающе»,— сказал господин Бабиш в эфире телеканала TV Nova. Он не вспомнил, кто именно мог передать ему эту просьбу, но предположил, что она поступила от бывшего министра иностранных дел Чехии Яна Липавского. «Липавского я вообще уже не хочу комментировать. Ужасный позор за границей. Когда слышишь, что нам говорят послы и вообще люди — он приехал туда умничать и поучать их, что им делать»,— сказал глава чешского правительства.

Андрей Бабиш вспомнил эту историю, когда рассказывал о разрушенных экономических отношениях Чехии и Китая. «Наши предшественники сделали все для того, чтобы у нас были, наверное, худшие отношения с Китаем среди всех стран ЕС и НАТО. Видно, что они вообще не понимают, что такое внешняя политика»,— сказал премьер.

На вопрос о том, собирается ли действующее правительство восстанавливать отношения, господин Бабиш ответил, что министрам сначала нужно сориентироваться в ситуации. «Здесь как раз заканчивает работу посол (Китая.— "Ъ"). Я увижусь с ним на следующей неделе, когда вернусь из Армении, и посмотрим, в каком состоянии дела»,— сказал он.