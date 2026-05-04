Захарова: США насильно выдают гражданство детям российских дипломатов

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Госдепартамент США «буквально насильно» выдает гражданство детям российских дипломатов. Она назвала это инструментом давления на персонал и примером упадка «пресловутой американской демократии». Американцы, по ее словам, стали применять эту практику с 2023 года. Сколько детей стали жертвами такой политики, госпожа Захарова не уточнила.

«Госдеп или те, кто стоит за американской дипломатической ширмой, начали распространять гражданство США на рожденных в американской юрисдикции детей сотрудников российских консульств до их совершеннолетия буквально насильно под предлогом закрепленного в конституции США "права почвы" и якобы ограниченного характера консульского иммунитета»,— написала госпожа Захарова в колонке для «Ведомостей».

Представитель МИД подчеркнула, что действия американских чиновников противоречат как международному, так и внутреннему праву США. Она объяснила, что дипломаты не подпадают под полную юрисдикцию страны пребывания, поэтому «право почвы» на их детей не распространяется автоматически. Ранее Верховный суд США прямо исключил детей иностранных дипломатов из списка тех, кто получает гражданство по рождению, а двусторонняя Консульская конвенция 1964 года гарантирует дипломатам иммунитет от «принудительных повинностей», отметила госпожа Захарова.

Представитель министерства назвала выдачу гражданства работой «глубинного государства». «Российская сторона не признает навязывания американского гражданства гражданам России, родившимся в семьях нашего дипломатического, административно-технического и консульского персонала в США»,— написала госпожа Захарова.