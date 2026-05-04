GameStop предложила купить eBay за $56 млрд

Американская сеть GameStop, специализирующаяся на продаже видеоигр и консолей, намерена поглотить маркетплейс eBay. Компания готова предложить $125 за акцию, что оценивает сделку примерно в $56 млрд. Генеральный директор GameStop Райан Коэн в интервью The Wall Street Journal (WSJ) заявил, что планирует превратить платформу в серьезного конкурента Amazon.

Если руководство eBay не примет предложение, господин Коэн готов начать борьбу за доверенности акционеров и обратиться к инвесторам напрямую. Стратегия бизнесмена предполагает объединение розничной сети GameStop с онлайн-платформой: в частности, магазины могут стать пунктами приема и проверки подлинности товаров от продавцов eBay.

WSJ называет план господина Коэна амбициозным. GameStop значительно меньше eBay — стоимость компании составляет около $12 млрд. Капитализация маркетплейса оценивалась в $46 млрд. Также остается открытым вопрос финансирования — на балансе GameStop находится лишь около $9 млрд наличными. Тем не менее, после новостей о возможном поглощении акции eBay на внебиржевых торгах подскочили примерно на 12%.

Райан Коэн купил крупную долю в GameStop в 2020 году, а в 2023-м занял пост генерального директора. Под его руководством компания закрыла сотни магазинов, сократила международное присутствие и переориентировалась на высокомаржинальные товары: предметы коллекционирования и ретро-гаджеты.