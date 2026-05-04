Двое военнослужащих США пропали без вести во время учений в Марокко

Двое американских военнослужащих пропали без вести во время участия в многонациональных учениях в Марокко, сообщила пресс-служба Африканского командования вооруженных сил США (AFRICOM). По предварительным данным, они находились в пешем походе и сорвались с утеса в океан. Версия о насильственном характере происшествия не рассматривается, сообщает CBS News со ссылкой на источники.

Началась поисково-спасательная операция. Помимо американских и марокканских вертолетов, беспилотников и военных кораблей, в поисках задействованы марокканские горные спасатели и водолазы, сообщает ABC News. Проводится расследование.

Военнослужащие принимали участие в ежегодных учениях African Lion. По данным Stars and Stripes, несчастный случай произошел в свободное от работы время. О пропаже военнослужащих стало известно вечером 2 мая, уточнила пресс-служба Королевских вооруженных сил Марокко.