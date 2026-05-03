Швеция запустила первый разведывательный спутник для наблюдения за Россией

Швеция запустила в космос свой первый военный разведывательный спутник, сообщает шведский телеканал SVT. Аппарат будет использоваться в том числе для картирования военных целей в России.

Запуск осуществила американская компания SpaceX с военной авиабазы Ванденберг в Калифорнии. На нужную орбиту спутник выйдет примерно через месяц. Всего в ближайшие два года Швеция планирует запустить около 10 таких спутников, отмечается в публикации.

«Мы получаем возможность сами управлять и задавать приоритеты разведывательному датчику, который постоянно находится в действии и способен вести наблюдение на больших расстояниях. Это значительно расширит наши возможности», — заявил глава космического подразделения Вооруженных сил Швеции Андерс Сундеман.

По его словам, спутники необходимы из-за расширения потенциальной зоны ответственности шведских ВС после вступления в НАТО и получения страной нового оружия с постоянно увеличивающейся дальностью стрельбы.

Как подчеркивается в публикации, спутники не будут обладать наступательными возможностями. Аппарат будет картировать потенциальные военные цели, а также улучшит систему раннего выявления угроз. В первый год производитель спутника Planet Labs будет помогать шведским военным в управлении спутником, после чего контроль перейдет к центру космических операций ВС Швеции в Упсале.

В январе 2026 года шведские военные заключили контракты с американской компанией Planet Labs и финской ICEYE на производство разведывательных спутников. Аппараты Planet Labs будут оснащены камерами, а ICEYE — радаром.