Ространснадзор взял ситуацию с выдачей багажа в аэропорту Шереметьево на контроль

Ространснадзор проводит мониторинг ситуации в аэропорту Шереметьево из-за жалоб пассажиров и публикаций СМИ о массовых задержках выдачи багажа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

Служба проверяет соблюдение перевозчиками и аэропортом требований законодательства в области защиты прав пассажиров, указывается в публикации. Как заявили в ведомстве, сейчас проводится восстановление штатной работы системы выдачи багажа. Пассажиров проинформируют о статусе их багажа, пообещал также Ространснадзор.

В пресс-службе Шереметьево опровергли информацию о том, что скопления пассажиров связаны с сигналом «ковер». «Длительное прохождение послеполетных формальностей пассажиров международных рейсов связано со 100% досмотром при прохождении таможенного контроля», — пояснили представители аэропорта.

К настоящему моменту ситуация в зоне прилета международных рейсов спокойная, пассажиры проходят таможню и получают багаж без задержек, сообщают представители Шереметьево. По их словам, скоплений пассажиров в зонах прилета нет.