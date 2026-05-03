Танцовщик Александр Сергеев стал премьером Мариинского театра

Артист балета и хореограф Александр Сергеев получил статус премьера Мариинского театра. Об этом рассказала пресс-служба театра в Telegram.

Господин Сергеев присоединился к труппе Мариинского театра в 2004 году. Через шесть лет он начал исполнять сольные партии. Как рассказали в пресс-службе, за годы карьеры артист исполнил более 60 партий в балетах классического наследия и современных постановках. В частности, Александр Сергеев стал первым исполнителем в постановках Алексея Мирошниченко, Юрия Смекалова и Донвены Пандурски.

Кроме того, в качестве хореографа господин Сергеев поставил в Мариинском театре балеты «Двенадцать» Бориса Тищенко, «Коппелия» Лео Делиба, «Концертные танцы» на музыку Игоря Стравинского. Он также стал хореографом опер «Сказки Гофмана», «Лакме» и «Саламбо», отметили представители театра.

Александр Сергеев — лауреат нескольких профессиональных наград, включая премию общества «Театрал» и несколько премий «Золотой софит». В 2009 году Минкульт Татарстана наградил артиста нагрудным знаком «За достижения в культуре».

В число премьеров Мариинского театра входят Тимур Аскеров, Андрей Ермаков, Евгений Иванченко, Кимин Ким и Филипп Степин.