Праздничный набор

“Ъ” продолжает рассказывать о наиболее интересных событиях партийной жизни и о том, как они могут повлиять на результаты осенних выборов в Госдуму. Главным объединяющим моментом для партийцев на прошедшей неделе стал День весны и труда. Но он же продемонстрировал и основные отличия в их отношении к празднику: если оппозиционеры по давней традиции отметили Первомай митингами, автопробегами и прочей уличной активностью, то единороссы в этот выходной решили поработать, собрав в Петербурге очередной отчетно-программный форум.

Оппозиционные парламентские партии в полном соответствии с историческими традициями встретили 1 Мая на свежем воздухе. Правда, помитинговать им удалось не везде: например, в Липецке, по сообщению КПРФ, мэрия «впервые в современной истории» отказала коммунистам в уличной акции, ссылаясь на некие гидравлические испытания тепловых сетей. Но по крайней мере в Москве и Подмосковье оппозиционеры своих сторонников собрали беспрепятственно, причем каждая партия делала акцент на собственном понимании праздника.

Первомайская акция депутатов фракции КПРФ в Госдуме у памятника Карлу Марксу на Театральной площади в Москве Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов Первый заместитель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время первомайской акции у памятника Карлу Марксу на Театральной площади в Москве Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

На митинге КПРФ не только вспоминали о том, как советская власть неустанно заботилась о трудящихся, но и радовались возрождению ряда традиций СССР в современной России (отдельно похвалили президента Владимира Путина за возвращение Академии ФСБ имени Феликса Дзержинского). На «праздничной маевке» «Справедливой России» говорили об экономических лозунгах, с которыми эсеры пойдут на выборы в Госдуму, и обещали среди прочего добиваться снижения НДС и пенсионного возраста. На митинге-концерте ЛДПР заявили, что тезис о солидарности трудящихся всех стран «уже давно исчерпал себя», и предложили вместо этого требовать «работу для русских, а не для мигрантов». Ну а «Новые люди» провели 2 мая «большой всероссийский зоосубботник», чтобы помочь подготовить приюты для животных к летнему сезону.

Митинг-концерт на территории Московского городского отделения ЛДПР Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий во время митинга-концерта на территории Московского городского отделения ЛДПР Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор

«Единая Россия» (ЕР) отметила Первомай очередным отчетно-программным форумом в Санкт-Петербурге.

Он был посвящен проблемам семьи и здравоохранения, но и тему Дня весны и труда единороссы не обошли, подчеркнув, что они «единственные, кто отмечает праздник, как нужно,— трудом». А председатель партии Дмитрий Медведев выделил главное «первомайское» отличие ЕР от конкурентов: «Наши политические оппоненты пытаются присвоить этот праздник, ссылаясь на прошлое. Но гораздо важнее посвятить этот день заботе о будущем, как это делает ЕР».

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев во время выступления на отчетно-программном форуме в Санкт-Петербурге Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Митинг в честь Первомая на стадионе «Екатеринбург Арена» Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Еще одним важным для единороссов решением стало продление на две недели регистрации участников внутрипартийного предварительного голосования. Как пояснил секретарь генсовета партии Владимир Якушев, конкурс на праймериз уже превысил десять человек на место, но «поток желающих участвовать в процедуре не спадает», поэтому ЕР решила «дать большему количеству желающих возможность попробовать себя в политике». Правда, мнения опрошенных “Ъ” экспертов на этот счет разделились: если одни сочли продление сроков регистрации «абсолютно правильным», то другие посчитали, что «очевидных причин для такого шага не просматривалось».

У оппозиционеров, помимо празднования Первомая, нашлись и другие поводы для маленьких партийных радостей.

Либерал-демократов порадовал горсовет Уфы, который согласился назвать одну из улиц башкирской столицы именем Владимира Жириновского. Справороссы провели в Москве учредительный форум «нового интернационала» под названием «Совинтерн», который призван заменить дискредитировавший себя в глазах эсеров Социнтерн. А «Новые люди» напомнили о двух своих инициативах, реализованных в конце апреля. Во-первых, подтвердить гражданство ребенка по рождению теперь можно в онлайн-формате. Во-вторых, зрителей онлайн-кинотеатров начали предупреждать специальными титрами о вырезанных из фильмов и сериалов сценах. Это «прямое воплощение нашего предложения от ноября, сделанного в связи с участившимися случаями самоцензуры», разъяснили в партии.

Дмитрий Камышев

Законотворческая политика

Депутаты Госдумы на прошлой неделе разъехались по регионам для встреч с избирателями, но их законотворческой активности это ничуть не помешало. Более того, накануне Первомая в Думе развернулась своеобразная «война инициатив», в ходе которой партии не только вносили свои программные законопроекты, но и активно залезали на чужие «поляны».

Для единороссов главным событием недели стала поддержка президентом их предложения реструктурировать бюджетные кредиты регионов. В виде законопроекта инициатива еще не оформлена, но это наверняка произойдет в ближайшие дни.

Оппозиция больше налегала на социалку и поддержку конкретных групп избирателей. Так, КПРФ внесла законопроект об отмене обязательного использования контрольно-кассовой техники для малого бизнеса и розничной торговли в сельской местности. ЛДПР выступила за новый налоговый вычет — на покупку детских товаров и оплату услуг по уходу за детьми в возрасте до трех лет — и предложила освободить от утильсбора ветеранов боевых действий и многодетных родителей. «Новые люди» продолжили свою линию на защиту женщин, разработав поправки к КоАП об ответственности за оправдание и пропаганду ограничения женских прав, а также внесли проект о взыскании алиментов за весь период до обращения в суд (сейчас этот срок ограничен тремя годами).

Наконец, «Справедливая Россия» (СР) совместила заботу об отдельных россиянах с макроэкономическими предложениями. С одной стороны, эсеры отметились инициативами о снижении налогов для социальных предприятий и о повсеместной выплате премий в размере месячной зарплаты к 1 Мая. С другой — партия предложила вернуть планку НДС к прежним 20% (поскольку, по данным СР, повышение налога «не привело к увеличению поступлений в бюджет, а, наоборот, вызвало их снижение») и внесла в Думу поправку, дополняющую цели Центробанка новой задачей по «обеспечению устойчивого роста экономики РФ».

Эта неделя показывает, что партии уже фактически работают в режиме «предкампании»: не просто наращивают присутствие, а тестируют темы, которые могут стать электоральными линиями 2026 года.

«Единая Россия» (ЕР) сохраняет главное преимущество — системность и доступ к федеральной повестке. Праймериз, тема ИИ в школе, борьба с мошенничеством, отказ от снижения нештрафуемого порога скорости — это набор управленческих сюжетов, где партия демонстрирует себя как механизм настройки государства. Но слабость ЕР в том, что она чаще администрирует повестку, чем предлагает новый образ будущего.

ЛДПР провела сильную неделю. После символического всплеска вокруг Жириновского партия смещается к понятным бытовым темам: утильсбор, доступность автомобилей, детский отдых, закредитованность. Это уже не только мемориальная мобилизация, но и попытка вернуть себе роль защитника «обычного человека» от дороговизны и бюрократии. КПРФ удерживает протестно-социальную рамку, но пока говорит старым языком тревоги и мобилизации. «Справедливая Россия» выглядела заметнее обычного: защита предприятий от БПЛА, снижение НДС, 13-я зарплата, вирусные форматы вроде протестной песни — это попытка оживить социальную нишу и выйти за пределы привычной риторики.

«Новые люди» действовали через серию конкретных инициатив и точечных событий: продвигали законопроект о штрафах за оскорбление чувств женщин, выступили против снижения нештрафуемого порога скорости, предложили меры по защите животных, инициативы по поддержке семей и школьников. Это не создает одного доминирующего инфоповода, но формирует широкую «повседневную» повестку, ориентированную на качество жизни и актуальные бытовые запросы.

Продление праймериз «Единой России» повысило неопределенность вокруг кампании, поскольку очевидных причин для такого шага не просматривалось. Это вызвало различные домыслы — вплоть до возможной смены правительства и навязывания в список ЕР высвободившихся персон.

Заявление лидера КПРФ Зюганова с критикой платы за гигабайты — неожиданный шаг для партии, не особенно позиционирующей себя в качестве цифровой. Но не похоже, что у КПРФ есть внутреннее понимание причин снижения рейтингов власти и своей возможной стратегии для того, чтобы стать бенефициаром этого процесса. У ЛДПР в основном пока локальные инициативы, но они не доходят до целевых аудиторий, тонут в повестке в момент выдвижения.

«Новые люди» снизили активность без четкого объяснения: то ли считают, что не имеет смысла «фонить» перед праздниками, то ли не хотят слишком активно пользоваться феноменом снижения рейтингов власти в своих интересах. А «Справедливой России» просто нет в повестке. Активность вокруг «Совинтерна» выглядит скорее как внутрипартийное дело, нежели как что-то, актуальное для избирателей.

Неделя была наиболее удачна для ЛДПР: всю предыдущую неделю у них был бенефис в виде выставки памяти Жириновского, закончившийся приездом президента, и это такой хороший толчок. ЛДПР явно отработала 80-летие своего лидера лучше, чем коммунисты — день рождения Ленина. Тем не менее у КПРФ прошел пленум, они «выстроились» и в этом смысле выглядят достаточно плотно. А у «Новых людей» прошел съезд, смотр рядов, и хотя не сильно публично, но весьма неплохо.

«Единая Россия» продлила — на мой взгляд, абсолютно правильно — срок выдвижения на праймериз. Еще одно событие — присуждение премии РАСО в номинации «Социальный архитектор» Женскому движению ЕР: Наталья Полуянова и Дарья Лантратова сделали один из самых успешных проектов ЕР — не чисто предвыборных, а социальных. А вот инициативу ЕР по реструктурированию задолженности регионов можно воспринимать неоднозначно. С одной стороны, это показывает ресурс партии, потому что президент реагирует и поддерживает. С другой — встает вопрос о том, насколько вообще нужно регионам вести ответственную бюджетную политику или можно залезать в долги, потому что рано или поздно вам их простят.

Ну и неожиданно на этой неделе есть за что похвалить «Справедливую Россию»: это тот самый «Совинтерн» с участием 80 стран. Достаточно представительное международное мероприятие, и я думаю, что партия здесь набрала очков.