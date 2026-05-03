СКР возбудил уголовное дело из-за пожара в Красноярском крае, где сгорело 70 строений

Следователи возбудили уголовные дела о халатности и уничтожении имущества по неосторожности после пожара в селе Кучерово Красноярского края. Сегодня там загорелось почти десять жилых домов, где проживали 42 человека. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета, передает ТАСС.

Как установили правоохранители, пожар начался в доме на ул. Комсомольской. Затем из-за шквалистого ветра огонь стремительно распространился на соседние дома и хозяйственные постройки на той же улице, а также на ул. Корнеева. Следователи выясняют точный размер причиненного ущерба, а также проверяют действия должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность, отмечается в публикации.

Пожар начался сегодня около 11 часов по местному времени (7:00 мск). По версии прокуратуры, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с печным отоплением. Региональное управление МЧС сообщило, что примерно к 17:40 мск удалось ликвидировать открытое горение на площади 11,1 тыс. кв. м. По данным ведомства, из-за пожара повреждения получили 70 строений. Среди них — девять жилых домов, в которых проживали 42 человека, и 61 хозяйственная постройка. Погибших и пострадавших нет. Эвакуированные жители находятся в пунктах временного размещения и у родственников.

На месте происшествия продолжают работу сотрудники полиции. Девять из них дежурят для охраны имущества и соблюдения порядка. Правоохранительные органы помогают гражданам восстановить утраченные в огне документы.