Экосистемное кадровое решение

Как стало известно “Ъ”, покидающий Ozon (MOEX: OZON) финдиректор Игорь Герасимов займет аналогичный пост в группе «Т-Технологии». Группа, ядром которой является Т-Банк, активно расширяется, превращаясь в экосистему с банковскими, инвестиционными, страховыми, travel-, telecom-, lifestyle- и другими сервисами, развивает собственный маркетплейс. По мнению экспертов, основной задачей Игоря Герасимова будет масштабирование бизнеса без потери маржинальности.

Финансовый директор Ozon Игорь Герасимов

Фото: Ozon Финансовый директор Ozon Игорь Герасимов

О том, что финдиректор Ozon Игорь Герасимов переходит на аналогичную должность в «Т-Технологии», рассказали “Ъ” несколько источников на финансовом рынке. В конце прошлой недели стало известно о планах господина Герасимова покинуть Ozon, где он проработал с 2019 года. Эту информацию подтвердила компания, отметив, что на разных этапах он отвечал за привлечение финансирования и отношения с инвесторами, а также реализацию различных проектов по развитию бизнеса компании как платформы, «лидировал проект по выходу Ozon на биржу Nasdaq в ноябре 2020 года». Однако о дальнейших планах господина Герасимова не сообщалось.

Представитель «Т-Технологий» подтвердил “Ъ”, что Игорь Герасимов планирует присоединиться к команде группы «Т-Технологии». «Детали сообщим через несколько недель»,—отметил он.

«Т-Технологии» (до 2024 года — ТКС Холдинг) — крупная российская IT-компания, специализируется на разработке программного обеспечения, кибербезопасности, а также цифровых решений для бизнеса и госструктур. Основу экосистемы компании составляет Т-Банк. Контроль в «Т-Технологиях» принадлежит группе «Интеррос».

Переход Игоря Герасимова в «Т-Технологии» выглядит логичным с учетом текущего этапа развития группы, полагает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. «За время работы в Ozon он прошел один из самых сложных для российского технологического бизнеса циклов: подготовку и проведение IPO, кратное масштабирование маркетплейса, рост нагрузки на финансовую инфраструктуру, оптимизацию расходов и переход к более устойчивой модели прибыльности,— отмечает эксперт.— Ozon прямо связывает его вклад с выходом компании на IPO в 2020 году, сокращением операционных расходов и достижением устойчивой положительной рентабельности группы».

«Т-Технологии» укрепляют свою команду, приглашая лучших профессионалов, отмечает глава TopContact Артур Шамилов. Игорь Герасимов прошел в Ozon весть период становления и роста, курировал финтех, поэтому его опыт будет полезен в «Т-Технологиях», уверен он. «Обе компании могут называть себя "финтех", в чем-то они конкурируют, но по природе имеют разные сущности: "Т-Технологии" из финансов активно наращивают экспансию в нефинансовые секторы, в то время как Ozon из ритейла строит финансовую корпорацию,— указывает управляющий директор инвесткомпании "Риком-Траст" Дмитрий Целищев.— Привлечение Игоря Герасимова может быть хорошим стратегическим шагом в построении новых нефинансовых сервисов внутри "Т-Технологий", значительно сократив так называемый TTM (Time to Market)». Также стоит отметить имеющийся опыт господина Герасимова в части структурирования сделок M&A ввиду достаточно агрессивных покупок Т-Банком готового бизнеса, добавляет господин Целищев.

Ксения Дементьева, Максим Буйлов