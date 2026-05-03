В Москве открылся аналог Музея мадам Тюссо

На подземной парковке столичного парка «Зарядье» 1 мая департамент культуры Москвы открыл музей пластических, так называемых гиперреалистичных фигур известных личностей «Историал. Коллекция». Речь идет об аналоге лондонской галереи восковых фигур мадам Тюссо (открыта в 1835 году), где выставлены 150 ростовых копий королевских особ (например, Елизаветы II) и известных артистов. Глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин тем не менее заверил, что аналогов у столичного музея нет и за «этим смелым проектом стоит огромная работа художников, декораторов и скульпторов».

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Владислав Третьяк

В российской галерее пока насчитывается 50 фигур, сделанных из силикона, а не воска. В «Историал. Коллекции» сообщили, что это копии выдающихся личностей, которые внесли весомый вклад в развитие России. В частности, в столичном музее выставлены фигуры монархов Петра I и Екатерины II, писателей Александра Пушкина и Льва Толстого, полководца Георгия Жукова, космонавта Юрия Гагарина. Больше всех на свой оригинал смахивает копия актера Сергея Безрукова. Тогда как большевик и революционер Владимир Ленин в надвинутом на лоб кепи вышел далеким от канонического образа. Помимо господина Безрукова в галерее из его современников также представлены режиссер Никита Михалков, космонавт Валентина Терешкова и хоккеист Владислав Третьяк. Последний лично пришел оценить свою фигуру, сочтя сходство «потрясающим» и отметив в комментарии ТАСС «большое внимание к деталям» формы хоккейного вратаря 1970-х годов.

Иван Тяжлов