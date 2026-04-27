Воронежский футбольный клуб «Факел» сыграл вничью со столичным «Торпедо»

27 апреля воронежский футбольный клуб «Факел» сыграл вничью с московским «Торпедо» в рамках 31-го тура Первой лиги со счетом 2:2. Игра прошла на арене «Химки».

На 24-й минуте счет открыл полузащитник столичного «Торпедо» Александр Орехов. Затем полузащитник «Факела» Бутта Магомедов на 39-й минуте забил ответный гол. Нападающий «Торпедо» Руслан Апеков на 75-й минуте вывел команду вперед, но уже на 89-й минуте игрок «Факела» Максим Турищев сравнял счет.

«При таком тяжелом поле и непогоде очевидно, что ребята оставили на поле все силы. Впрочем, и в столь сложную ситуацию они себя поставили сами. Команда, как обычно, в таких условиях была не одна. На стадионе в Химках ее поддерживали 350 лучших болельщиков страны»,— заявили в «Факеле».

По итогам встречи воронежский клуб с 61 баллом удерживает лидерство в турнирной таблице Первой лиги. «Торпедо» занимает 11-е место с 39 очками.

Следующая игра у «Факела» состоится 3 мая с красноярским «Енисеем» на домашней арене воронежцев. Матч начнется в 18:00.

В предыдущем матче «Факел» также сыграл вничью с ярославским «Шинником» — со счетом 2:2. Несмотря на домашнее поле и поддержку болельщиков, «Факел» не смог дожать ярославцев, переключившихся на оборону и сохранение равного счета.

Егор Якимов