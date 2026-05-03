Жительница Североуральска с базукой заявила, что несла экспонат в музей ОВД

Жительница Североуральска (Свердловская область), ветеран ОВД Галина Васильева, которую 2 мая увидели с гранатометом на улицах города, извинилась перед горожанами, которых «испугала своим видом». В комментариях местного сообщества «Подслушано Североуральск 18+» во «Вконтакте» она пояснила, что «несла подарок для музея».

«Базуку несла с ул. Молодежной, до ул. Ленина, 4а мне надо было идти через весь город. Тем более в выходной здание закрыто. Я пошла домой, чтобы в понедельник отвезти этот "футляр" в музей. Благодарна всем, кто меня понял и поддержал»,— написала она.

В комментариях североуральцы поблагодарили Галину Васильеву, что женщина «подарила всем настроение». «Спасибо за добрые отзывы. Я бы эту фотографию назвала так: "Пешком на СВО". Независимо от возраста, моя душа там»,— добавила жительница Североуральска.

Информацию о том, что базука является экспонатом для местного музея ОВД, подтвердила специалист по взаимодействию со СМИ североуральского отдела МВД Надежда Шпильчак. «Приглашаем всех желающих посетить его по адресу: Североуральск, ул. Ленина, 4а. Галина Федоровна проведет для вас экскурсию в рабочие дни с 09.00 до 16.00»,— добавила она.

