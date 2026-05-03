Два мирных жителя погибли при ударе БПЛА по автомобилю в Белгородской области

Украинский беспилотник ударил по автомобилю в селе Нечаевка Белгородского округа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В машине находилась семья: супруги и их 21-летний сын. От полученных ранений мужчина и его сын скончались на месте.

Женщина получила баротравму и минно-взрывную травму. Ей оказали помощь в городской больнице Белгорода, добавил глава региона.

Атаки беспилотников на приграничные районы Белгородской области происходят регулярно. Гражданские автомобили и сельхозтехника нередко становятся целями дронов.