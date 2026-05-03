Такси взлетело на воздух

В Нью-Йорке впервые протестировали аэротакси на городском маршруте. Из Манхэттена в аэропорт летательный аппарат добирается меньше чем за 10 минут. На автомобиле такая дорога обычно занимает около часа. Речь идет об электрическом аппарате компании Joby Aviation. Он рассчитан на четырех пассажиров, почти бесшумен и не производит выбросов.

По оценкам, стоимость поездки может составить от $150 до $250. Такие полеты — шаг к массовому внедрению новой авиации, отметила президент компании-разработчика Бонни Сими:

«Заказать полет на аэротакси можно будет прямо в приложениях крупных агрегаторов почти так же, как обычное такси. Сам аппарат очень тихий, это подтверждено исследованиями NASA, и полностью электрический, а значит, экологичный. Он взлетает вертикально, как вертолет, а затем переходит в горизонтальное положение, как самолет, что позволяет значительно сократить время в пути. Например, дорога из аэропорта в город займет всего несколько минут вместо долгой поездки по пробкам.

Сейчас проект находится на финальной стадии сертификации. И Нью-Йорк станет одним из первых городов, где сервис запустят. Здесь люди проводят в пробках более 100 часов в год. И цель — вернуть им это время. При этом аэротакси не будет эксклюзивным. Стоимость поездок планируется на уровне обычного транспорта, поскольку эксплуатация таких аппаратов значительно дешевле, чем вертолетов».

Ранее Uber объявила о запуске электрического аэротакси в Дубае до конца года. Летать оно будет между городскими хабами и международным аэропортом. Тем временем в России такие технологии пока только тестируются. Первые полеты с пассажирами могут начаться через три-четыре года, заявлял глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, переход к пассажирским перевозкам возможен только после отработки технологий в грузовом режиме. Для развития аэротакси в России не хватает законодательной базы, отметил основатель сервиса RunAvia Андрей Патраков:

«Аэротакси — это устоявшийся термин в основном в СМИ, который означает инновационные электрические самолеты вертикального взлета и посадки. Но если брать именно юридически, то разница заключается только в том, что какие-то аппараты сертифицированы для полетов над городом, а какие-то — нет.

В частности, легкий однодвигательный вертолет Robinson R44, который вмещает четыре человека, для полетов над городом не подходит. Ведь по требованиям безопасности в случае отказа одного двигателя должен быть какой-то резерв. Такие вертолеты над городом не летают даже в Нью-Йорке. Там летают дорогие, например, двухдвигательные Bell и так далее. Вот в этом принципиальная разница. Но если мы говорим про какие-то загородные полеты, то, пожалуйста, на этих Robinson тоже есть перевозки в случаях, где законодательство это позволяет».

Проблемы регулирования — не единственное препятствие для развития аэротакси, считает технический директор компании «Электротранспортные технологии» Илья Федичев. По его словам, интегрировать такой вид транспорта в воздушный трафик будет крайне сложно:

«Аэротакси достаточно давно развивается. Это такая мечта крупных мегаполисов — избавиться от пробок. Вокруг той же самой Москвы достаточно много аэропортов, это крупный узел авиаперевозок, и совместить эту малую авиацию с достаточно большой тяжело, потому что на каждый взлет и посадку требуется разрешение центрального диспетчерского пункта. Это сделать непросто.

Думаю, что нескоро мы увидим массовое применение подобного рода техники именно в качестве такси. В качестве каких-то демонстрационных, экскурсионных полетов, возможно, это будет оправданно. Такие проекты достаточно недорого, думаю, будут стоить, но вот массового применения в ближайшее время мы не получим».

В сентябре прошлого года в Минтрансе заявили, что допускают появление аэротакси в некоторых городах России в течение 10 лет при успешной сертификации и создании необходимой инфраструктуры. Появление полностью беспилотных пассажирских летательных аппаратов — более далекая перспектива, уточнили в ведомстве.

