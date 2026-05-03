Крупнейший в мире контейнерный перевозчик MSC направит грузы в обход Ормуза

Швейцарская компания Mediterranean Shipping Company (MSC) — крупнейший в мире морской контейнерный перевозчик — разработала новый маршрут, связывающий Европу с Ближним Востоком в обход заблокированного Ормузского пролива. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на компанию. Первая перевозка по новому маршруту запланирована на 10 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Edgar Su / Reuters Фото: Edgar Su / Reuters

Подготовленный MSC путь предусматривает проход через Суэцкий канал в Красное море и разгрузку в двух портах на западном побережье Саудовской Аравии — Джидде и Экономическом Городе короля Абдаллы (KAEC). Далее запланирована доставка грузов по суше грузовиками в саудовский город Даммам на берегу Персидского залива — путь туда составляет около 1,3 тыс. км. Оттуда небольшими судами грузы предполагается доставлять в другие порты Персидского залива, в том числе Абу-Даби и Джебель-Али рядом с Дубаем.

Как отмечает Bloomberg, доставка грузов частично по суше сделает их перевозку более дорогой, более долгой и менее экологичной в сравнении с обычным маршрутом по морю. Однако в условиях длящейся уже более двух месяцев блокировки Ормузского пролива к таким перевозкам приходится обращаться многим компаниям. Германский контейнерный перевозчик Hapag-Lloyd ранее сообщал, что работает над сухопутным маршрутом через Саудовскую Аравию и Оман. Датский Moller-Maersk также заявлял о разработке сухопутных маршрутов в регионе.

Яна Рождественская