Крупнейший в мире контейнерный перевозчик MSC направит грузы в обход Ормуза
Швейцарская компания Mediterranean Shipping Company (MSC) — крупнейший в мире морской контейнерный перевозчик — разработала новый маршрут, связывающий Европу с Ближним Востоком в обход заблокированного Ормузского пролива. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на компанию. Первая перевозка по новому маршруту запланирована на 10 мая.
Подготовленный MSC путь предусматривает проход через Суэцкий канал в Красное море и разгрузку в двух портах на западном побережье Саудовской Аравии — Джидде и Экономическом Городе короля Абдаллы (KAEC). Далее запланирована доставка грузов по суше грузовиками в саудовский город Даммам на берегу Персидского залива — путь туда составляет около 1,3 тыс. км. Оттуда небольшими судами грузы предполагается доставлять в другие порты Персидского залива, в том числе Абу-Даби и Джебель-Али рядом с Дубаем.
Как отмечает Bloomberg, доставка грузов частично по суше сделает их перевозку более дорогой, более долгой и менее экологичной в сравнении с обычным маршрутом по морю. Однако в условиях длящейся уже более двух месяцев блокировки Ормузского пролива к таким перевозкам приходится обращаться многим компаниям. Германский контейнерный перевозчик Hapag-Lloyd ранее сообщал, что работает над сухопутным маршрутом через Саудовскую Аравию и Оман. Датский Moller-Maersk также заявлял о разработке сухопутных маршрутов в регионе.