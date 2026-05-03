Популярность Грузии растет

Россияне стали чаще покупать туры в Грузию. За год спрос вырос у всех участников рынка, у некоторых — в три раза. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. В компаниях отмечают, что клиенты в основном выбирают комфортное размещение в отелях категории 4-5 «звезд».

Интерес к организованному отдыху в Грузии во многом связан с укреплением рубля, которое делает оптимальным соотношение цены и качества. Так считает вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян:

«Резкое укрепление нацвалюты, плюс это близко, русскоязычная среда. Грузия имеет общую границу с РФ, то есть можно спокойно попасть на автомобиле. Кроме того, страна резко увеличила географию вылетов. Туда летает сразу несколько авиакомпаний, и мы видим достаточно недорогие авиабилеты, особенно с юга России, из Минеральных Вод, Сочи. В принципе, и из Москвы они подешевели по сравнению с прошлыми майскими праздниками примерно на 20%, хотя топливо подорожало.

Рубль в прошлом году укрепился на 25% к валютам ближнего зарубежья, в этом году — уже на 10%. В свою очередь, российские отельеры поднимают цены на фантастические 10-15%, а некоторые — даже на 20% по сравнению с 2025-м. Поэтому-то мы сейчас видим по России маленький рост, а по ближнему зарубежью — другую динамику.

Если говорить конкретно про Грузию, то в первую очередь, это винная страна. Если брать ее восточный регион, Кахетию, который ближе к Дагестану и Азербайджану, то там действительно уникальные места. Есть и очень дорогие, по меркам Грузии, пятизвездные отели, элитные туры по $200-250 в сутки на двоих с завтраком. В России бывает так, что столько же стоит отель 4 "звезды". Это абсолютно не бьет по кошельку российского VIP-туриста. Поэтому когда мы говорим элитные туры в Грузию, надо четко понимать, что это абсолютно разумные деньги».

По данным грузинских властей, в прошлом году страну посетили около 1,6 млн российских туристов. Эта рекорд. В сравнении с 2024-м поток путешественников вырос на 13%. Интерес продолжит расти по нескольким причинам, отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин:

«Путешествия в Грузию показывают положительную динамику. Этому способствует наличие прямых авиационных перелетов, отсутствие визового режима, и, конечно, все-таки это доступное направление, так как можно выбрать различные бюджеты. По нашим оценкам, этот тренд сохранится. Кроме того, еще одна возможность — это транзитные авиационные перевозки и путешествия через Грузию в третьи страны, так как полетные программы предлагают интересные возможности и для стыковочных рейсов».

В Национальном статистическом управлении Грузии сообщили, что траты российских туристов с января по март принесли экономике страны почти $125 млн. По этому показателю они занимают первое место среди всех приезжающих в республику иностранцев.

Андрей Загорский