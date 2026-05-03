Неравенство стало более равным

Уровень неравенства в России решено считать несколько иначе — после вычета налогов (у бедных они ниже) и с учетом региональной дифференциации доходов населения (здесь различия общеизвестны). Росстат, объявивший о взятии на вооружение новой методики расчета коэффициента Джини (индекс концентрации доходов), сообщил, что по итогам 2025 года его значение составило 0,375 — и это заметно ниже 0,422, ранее определенных по «стандартной» методике. В перспективе, видимо, именно этот новый показатель будет использоваться властями для оценки прогресса в достижении национальной цели по снижению неравенства в стране – по нынешней методике она только отдалялась.

Росстат представил новый подход к измерению неравенства среди российских граждан по уровню получаемых ими доходов. 29 апреля ведомство сообщило, что далее будет ежегодно рассчитывать используемый в мировой практике коэффициент Джини еще одним, дополнительным способом — после вычета налогов и с учетом региональной дифференциации доходов населения в РФ. Ранее используемые методики, подчеркнул Росстат, также сохраняются и будут продолжать использоваться.

Коэффициент Джини (по фамилии итальянского демографа XX века) показывает отклонение фактического распределения доходов от их абсолютно равного распределения между жителями страны. Показатель выражается числом от нуля до единицы — чем ближе к верхнему порогу, тем сильнее доходное расслоение.

В России коэффициент считают с 1995 года, по итогам 2025-го его значение выросло до рекордных 0,422 (с 0,410 в 2024-м) — на таком же высоком уровне за весь период наблюдения оно находилось только в 2007 году.

Такая динамика явно не соответствует задаче выполнения одной из национальных целей, установленных указом Владимира Путина в 2024 году: снижение показателя до 0,37 к 2030 году и до 0,33 — к 2036-му.

При этом существующая методика подсчета коэффициента уже не вполне корректно отражает ситуацию с распределением доходов населения как минимум из-за появления двух новых факторов. Это введение пятиступенчатой шкалы НДФЛ, при которой налог растет с ростом дохода гражданина, а также начавший действовать в этом году механизм семейного налогового вычета (возврат НДФЛ работающим родителям с невысокими зарплатами, имеющим двух и более детей).

Директор Центра демографии и статистики Института экономических стратегий Ольга Золотарева поясняет, что новый подход позволит оценить эффективность мер по перераспределению налоговой нагрузки на население и одновременно устранить фактор межрегиональной ценовой дифференциации при оценке неравенства.

Замдиректора центра ИНСАП Президентской академии Марина Карцева отмечает, что расчет коэффициента Джини по располагаемым доходам широко используется в международной практике. «Например, Евростат и национальные статистические органы Евросоюза используют его как основной официальный показатель неравенства. Всемирный банк в своих глобальных оценках неравенства также опирается в основном на располагаемые доходы или потребление домохозяйств»,— говорит эксперт.

Росстат сообщил, что рассчитанный по новой, дополнительной методике коэффициент неравенства по итогам 2025 года составил только 0,375. Ранее схожую оценку — 0,3 — получили аналитики Сбербанка, считавшие показатель самостоятельно на данных Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения от НИУ ВШЭ.

Отметим, что получившееся значение заметно ниже «стандартных» 0,422 за этот же период и позволяет властям с большим оптимизмом смотреть на достижимость поставленной указом национальной цели.

В перспективе именно этот новый показатель может стать основным индикатором оценки доходного неравенства. Впрочем, как пояснили “Ъ” в Минтруде, «поскольку линейка целевого показателя по снижению неравенства была рассчитана исходя из показателей по прежней методологии, будет предлагаться ее корректировка».

Между тем младший научный сотрудник Центра пространственного анализа и региональной диагностики Президентской академии Дарина Медведникова считает, что и новая методика при всех уточнениях не сможет дать абсолютно достоверную оценку неравенства населения РФ по доходам, так как заметная их часть все еще формируется в «теневой зоне». «Хотя Росстатом и проводится дооценка теневых доходов, статистически измерить их с высокой точностью невозможно»,— говорит эксперт.

Анастасия Мануйлова