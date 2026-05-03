Израиль закупит американские истребители F-15 и F-35 на $119 млрд

Сегодня Министерство обороны Израиля объявило о том, что правительство страны одобрило закупку у американских компаний Boeing и Lockheed Martin новых партий истребителей F-15IA и истребителей-бомбардировщиков F-35 соответственно. Как говорится в заявлении, «это первый шаг в реализации десятилетнего плана наращивания вооруженных сил Армии обороны Израиля, утвержденного премьер-министром и министром обороны в рамках целевого бюджета в 350 млрд шекелей ($119 млрд)».

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что это решение напрямую связано с опытом, полученным в ходе войны с Ираном. «Оперативный опыт, полученный в ходе кампании против Ирана, требует от нас ускорить наращивание военной мощи,— отметил господин Кац.— Наша миссия ясна: быть впереди наших врагов».

В декабре компания Boeing уже получила от Израиля контракт на сумму $8,6 млрд, включающий поставку 25 новых истребителей F-15IA и опцион еще на 25 таких машин.

Евгений Хвостик