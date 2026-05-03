The Guardian: в Европе обеспокоены планами НАТО начать в кино военную пропаганду

Представители НАТО провели встречи с представителями киноиндустрии из разных стран, пишет The Guardian. Как сообщает газета, НАТО провело три встречи с режиссерами, сценаристами и продюсерами, снимающими как кино, так и сериалы. Встречи прошли в Париже, Брюсселе и Лос-Анджелесе, на июнь запланировано подобное мероприятие в Лондоне. В связи с этим в Европе уже звучат обвинения, что альянс хочет использовать искусство для пропаганды.

В распоряжении The Guardian оказалось электронное письмо с приглашением на встречу, направленное Гильдии сценаристов Великобритании. В письме говорится, что такого рода встречи уже «как минимум частично вдохновили» съемки трех проектов. Заявленная тема встречи — «развитие ситуации с безопасностью в Европе и за ее пределами». По данным источников, в новой встрече примет участие Джеймс Аппатурай — заместитель помощника генсека НАТО по вопросам инноваций, гибридной войны и кибербезопасности.

Приглашение на встречу с представителями альянса вызвало у некоторых деятелей британской киноиндустрии недовольство. В частности, сценарист Алан О’Горман назвал это «возмутительным» и «очевидной пропагандой». По его мнению, такие встречи — попытка со стороны НАТО «донести часть своих посланий в фильмах и телесериалах». В пресс-службе НАТО заявили, что такие встречи направлены на то, чтобы участники киноиндустрии «узнали больше, что такое НАТО и как оно работает», и являются частью взаимодействия альянса с гражданским обществом и аналитическими центрами.

Яна Рождественская